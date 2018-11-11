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بعد توقف استمر لما يقرب من 8 شهور عاد المخرج وائل عبدالله لاستكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» الذي كان قد توقف تصويره بعدما تأكد خروج العمل من دراما رمضان هذا العام.. التصوير بدأ منذ أيام قليلة رغم غياب بطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز لانشغاله بتصوير أفلامه السينمائية «نادي الرجال السري» و«الفارس» ليعود بهما إلى السينما بعد غياب استمر لأربعة سنوات منذ فيلمه الأخير «الفيل الأزرق» الذي جعله نجاحه الهادر فنياً وجماهيرياً يفكر كثيراً فيما يقدمه مستقبلا ورفض معظم السيناريوهات التي عرضت عليه طوال هذه السنوات.

ونعود إلى «الزيبق» الذي قرر المخرج وائل عبدالله العودة لاستكمال تصويره رغم غياب كريم ويتم حاليا تصوير المشاهد الأخرى من العمل التي لا يظهر فيها وكان عبدالله قد قام منذ أكثر من شهر بجولة في عدد من الدول الأوروبية منها انكلترا واليونان وقبرص لمعاينة أماكن التصوير هناك حيث سيتم تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل في هذه الدول حسبما تدور الأحداث داخل هذا الجزء من العمل ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة خمسة شهور متواصلة وبذلك سيكون المسلسل جاهزاً للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني في 2019 قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف.

هذا وقد بدأ الكاتب وليد يوسف بالفعل في كتابة الجزء الثالث من المسلسل رغم أن الشركة المنتجة للعمل لم تحسم بشكل كامل مصير هذا الجزء ولم تتحدث عن أي تفاصيل بشأنه انتظاراً لردود الأفعال حول الجزء الثاني عندما يتم عرضه بالفعل ويشارك في بطولة العمل نفس فريق الجزء الأول وفي مقدمتهم الفنان شريف منير واللبنانية كارمن لبس ومعهم فادي إبراهيم وريهام عبدالغفور ومحمد شاهين وطلعت زكريا وسهر الصايغ وكارمن بصيص وعبدالرحمن والهام عبدالبديع إلى جانب كريم عبدالعزيز وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب يشاركون لأول مرة في بطولة العمل.

يتناول المسلسل قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية حيث تدور الأحداث حول الشاب المصري «عمر صلاح» الذي يجسده كريم عبدالعزيز والذي يعمل فني كاميرات مراقبة لدى شركة اللواء جلال حيث يتم تجنيد عمر من جانب المخابرات المصرية عن طريق الضابط خالد صبري «شريف منير» ويسافر عمر إلى أوروبا.

