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مع قرب بدء عروضه في الصالات الاماراتية والخليجية ، بدت حظوظ الفيلم الإماراتي «شباب شياب» للمخرج ياسر الياسري عالية، حيث تم اختياره ليكون أول فيلم روائي خليجي يعرض في الصالات السعودية، وذلك وفقاً لما أعلنه المخرج ياسر الياسري خلال مقطع مصور بثه عبر حسابه على موقع «تويتر»، أكد فيه أن فيلم «شباب شياب» سيكون أول فيلم خليجي يعرض اليوم في صالات السينما السعودية لأول مرة تاريخية»، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب رواد السينما في السعودية، وأن يلقى الفيلم الدعم الذي يستحقه، وأن يكون فاتحة خير لأفلام خليجية وعربية قادمة إلى صالات السينما السعودية .

انطلاق عروض «شباب شياب» في السعودية، جاءت في وقت يستعد فيه طاقم العمل للمشاركة في مهرجان ترافلرز فيلم برلين، والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن تخصيصها 28 الحالي، يوماً كاملاً للإمارات، وسيشهد عرض الفيلم الذي سيفتتحه السفير الإماراتي في برلين.

