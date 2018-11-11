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عقدت «كيدزانيا الكويت»، مدينة الأطفال النموذجية المصغّرة للتعليم الترفيهي، اتفاقية شراكة مع شركة «مايكروسوفت» الكويت بهدف تمكين أطفال الكويت من تحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمهاراتهم التكنولوجية والرقمية وتهيئتهم لمستقبل مشرق. وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل خاص استضافته «كيدزانيا» في 28 أكتوبر 2018 بحضور فريق إدارة «كيدزانيا الكويت»، وعدد من الممثلين الرسميين لشركة «مايكروسوفت» في الكويت. ويأتي هذا التعاون ليعكس الرؤية المشتركة بين الطرفين على صعيد تحفيز الأطفال عبر تمكينهم من خوض سيناريوهات واقعية تجمع بين المزايا التعليمية والترفيهية.

وكشفت الأبحاث أنه بحلول عام 2030، وعلى الرغم من استبدال الوظائف الحرفية والمهنية اليدوية بأتمتة الآلات، سوف تتطلّب المهن الأسرع نمواً مستويات أعلى من المهارات الفكرية مثل القدرة على التعاون، وحل المشكلات، والتفكير النقدي البنّاء، والإبداع والابتكار. ومع مواصلة «كيدزانيا» مهامها المرتبطة بمساعدة الأطفال وتهيئتهم لعالم أفضل، ستعمل «مايكروسوفت» على تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات الرقمية المبتكرة التي ستفيدهم في مكان عملهم في المستقبل. فلطالما كانت «مايكروسوفت» سباقة في مجال التحول الرقمي في الفصول المدرسية من خلال تقديمها أساليب تعليمية جديدة، تمكّن الطلاب من اكتساب تجارب ثرية ومهمة تساعدهم في تطوير مهاراتهم التوظيفية الحيوية مستقبلاً. وسيوفر مختبر «مايكروسوفت» للابتكار في «كيدزانيا» ثلاثة أنشطة مختلفة للأطفال تهدف إلى تعزيز مهارات الإبداع والتعاون والتفكير الحاسوبي، بالإضافة إلى حل المشكلات.

