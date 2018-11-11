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ضمن أنشطتها الإعلامية والثقافية أختتمت «لابا» فعاليات ورشة عمل الصحافة الخضراء الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 الساعه السابعة مساء فى المدرسة القبلية بحضور رئيس مجلس إدارة أكاديمية لوياك للفنون «لابا» فارعة السقاف ومشرفة الورشة الإعلامية مناير القلاف وجمع من السادة الأساتذة والكٌتّاب المتطوعين والمشاركين في الورشة منهم الإعلامي بسام الجزاف والفنان عبدالناصر الزاير وخلود العنزي عن كونا ومراحب القلاف عن مجموعة فوزية السلطان وجميع الطلبة وأولياء أمورهم .

بدأ الحفل بأجواء موسيقية للطالب عبدالعزيز المسباح على العود والطالب أحمد حافظ على الغيتار ثم تلاها عرض فيديو يتضمن مقطتفات من الورشة تابعتها كلمة مشرفة الورشة الإعلامية «مناير القلاف» التي رحبت فيها بالحضور الكريم واستعرضت رحلة برنامج الصحافة الخضراء على مدى شهرين قائلة :

بدأت فعاليات ورشة عمل الصحافة الخضراء بالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على مدى ثلاثة أيام متواصلة تناولت فيها محررة كونا «خلود العنزي» كيفية تنمية مهارات الكتابة والحوار باللغة العربية للفئة العمرية من 12-17 عاما، وتدريبهم على أساسيات العمل الصحافي وتناول الأخبار بمصداقية وموضوعية بالإضافة إلى طبيعة عمل وكالات الأنباء الرسمية ، تخللها اجتماع ضم نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي مع طلبة الأكاديمية أكد فيه من جانبه أهمية صقل مواهب الفئة الناشئة بالتدريب وتنمية قدراتهم وتوجيههم للتعامل الأمثل مع وسائل الإعلام لاسيما فى ضوء انتشار وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا». كما شارك في الورشة أساتذة وخبراء إعلاميين مثل الكاتب الصحافي والناقد الفني أحمد ناصر لتسليط الضوء على الإخراج الصحافي والكاتبة روابي البناي في كتابة المقال وبدوره ركز الإعلامي بسام الجزاف على محور الإعلام المرئي والتدريب على مواجهة الجمهور، والإعلاميين في الإعلام الإلكتروني بدر العيسى وعبدالله بوفتين.

