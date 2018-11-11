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اختتم الهيئة العامة للرياضة برنامج التميز الإداري في تحديد الأولويات واتخاذ القرار تحت الضغوط والذي اقامه قطاع التخطيط والتطوير، لمدة 5 ايام بمقر فندق صحاري صبحان قاعة هوجن بمشاركة 18 متدرب ومتدربة وبحضور السيد جابر عباس الابراهيم مدير ادارة التدريب والتطوير الاداري والسيد منصور الرندي رئيس قسم التدريب.

أوضح جابر عباس الابراهيم مدير ادارة التدريب والتطوير الاداري ان الدورة الحالية جاءت ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قطاع التخطيط والتطوير برئاسة نائب المدير العام حسام الصالح لرفع كفاءة موظفي الهيئة لمواكبة التطوير الاداري لموظفي الدولة.

وأثنى على الدور الكبير الذي يقوم به د. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في تسهيل جميع الأمور لتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للموظفين وتمنى له الشفاء والعودة سالما ان شاء الله .

ومن جانبه، اكد د. وليد الطراروة ان الدورة كانت متميزة بمن حضر والاستفادة كانت جيدة من قبل موظفي الهيئة ما يعود بالنفع العام على التطوير الاداري الذي يتطلع له المسؤولون في هيئة الرياضة.

