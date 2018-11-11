دوليه

أعاد المهاجم سعد بقير فريقه الترجي التونسي الى عرش كرة القدم الإفريقية للمرة الأولى منذ 2011، بتسجيله هدفين من ثلاثية ثمينة في مرمى ضيفه الأهلي المصري في إياب الدور النهائي أول من أمس.

وأمام مدرجات شبه ممتلئة على ملعب 7 نوفمبر في رادس بضواحي العاصمة، والذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج، قلب الترجي تخلفه ذهابا على ملعب برج العرب في الإسكندرية 1-3 الأسبوع الماضي، في مباراة شهدت توترا وانتقادات تونسية واسعة للحكم الجزائري مهدي عبيد شارف. وأحرز الترجي اللقب الثالث له بعد 1994 و2011. في المقابل، فشل الأهلي للموسم الثاني تواليا في تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب التاسع، بعدما خسر نهائي 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وقال مدرب الترجي معين الشعباني «الحمدلله المشوار لم يكن سهلا منذ البداية، تعبنا كثيرا ومع مرور المباريات بدأ الحلم يكبر وساعدتنا أيضا ثقة الإدارة ومساندة الجمهور، وفي النهاية توجنا باللقب». وأضاف دامعا وبتأثر «قهرنا قهرة كبيرة بعد مباراة الذهاب ثمة أشخاص فارقوني في الحياة كنت أتمنى أن يكونوا هنا اليوم».

وسجل بقير ثنائيته في الدقيقتين (45+1 و54) وأضاف أنيس البدري (86) الهدف الثالث منحه لقب هداف المسابقة مع ثمانية أهداف.وقال بقير (24 عاما) في تصريحات بعد المباراة لإذاعة «موزاييك أف أم» التونسية «هذا انتصار سيبقى في تاريخي أهديه للجمهور ولخالد بن يحيى»، المدرب السابق الذي أعلن النادي رحيله في أكتوبر بعد سلسلة من النتائج السيئة، وسط تقارير عن إقالته. وحجز الترجي مكانه في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في ديسمبر. وأتى اللقب الإفريقي الثالث للترجي على حساب فريق عربي أيضا، بعدما توج في 1994 على حساب الزمالك المصري، وفي 2011 على حساب الوداد.

وثأر الترجي لخسارته نهائي 2012 أمام الأهلي بتعادلهما 1-1 ذهابا في القاهرة وفوز الفريق المصري 2-1 إيابا.وتمكن الترجي من تحقيق «ريمونتادا» مذهلة للمرة الثانية تواليا، بعدما قلب في إياب نصف النهائي على ملعب رادس، خسارته 0-1 ذهابا أمام بريميرو دي أغوستو الأنغولي، الى فوز غال 4-2.وتسلم لاعبوه الكأس والميداليات من مسؤولين يتقدمهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

