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برشلونة وريال أمام بيتيس وسلتا فيغو


يأمل العملاقان الاسبانيان برشلونة وريال مدريد الاستفادة من الموهبتين الجديدتين في صفوفهما البرزاليين مالكوم وفينيسيوس جونيور عندما يستقبل الأول ريال بيتيس ويحل الثاني على سلتا فيغو اليوم. وانضم البرازيلي مالكوم مطلع الموسم من بوردو الفرنسي محبطا مساعي روما الإيطالي، مقابل 41 مليون يورو أنفقها الفريق الكاتالوني للحصول على الجناح السريع. لكن اللاعب الأعسر البالغ 21 عاما صُدم ولم يجد مكانه في تشكيلة تغص بالنجوم، يتقدمها أفضل لاعب في العالم خمس مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي.وعلى غرار مالكوم، تصدر فينيسيوس جونيور العناوين في العاصمة بعد قدومه من فلامنغو، لكن إبن الثامنة عشرة أزيح من خطط المدرب السابق جولن لوبيتيغي مطلع الموسم وتم ترحيله إلى فريق الرديف «كاستيا». وتغيرت المعطيات وعاش اللاعبان أسبوعا رائعا بكل ما للكلمة من معنى.


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