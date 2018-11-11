دوليه

يشهد ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو اليوم مباراة قمة بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة ومضيفه ميلان الذي يبتعد عنه بفارق عشر نقاط، في ختام مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

ويتطلع يوفنتوس الى الخروج سريعا من آثار السقوط على أرضه 1-2 أمام ضيفه مان يونايتد الإنكليزي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متقدما بهدف لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الدقائق الأخيرة، ما أرجأ تأهله رسميا الى الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وكانت هذه الخسارة الأولى ليوفنتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما حقق عشر انتصارات وتعادل وحيد في الدوري المحلي، وفاز في مبارياته الثلاث السابقة في دوري الأبطال.ويعول الفريق على كوكبة من لاعبيه النجوم بقيادة المدرب ماسيميليانو أليغري الذي شكا في تصريح لشبكة «سكاي إيطاليا» من أن فريقه «تعرض لخسارة مخيبة للآمال (أمام مان يونايتد) بعدما قدمنا مباراة جيدة».أضاف «الا أننا لم نتمكن من قتل المباريات (في إشارة أيضا الى تكرار الأمر في مباريات سابقة). منحناهم بعض الكرات الثابتة من ركلات حرة، وهو ما نواظب عليه في أوقات كهذه من مبارياتنا في البطولة. وهذه الطريقة الوحيدة التي يستطيعون بها التسجيل في شباكنا. لم نكن صريحين كثيرا لجهة الحسم، ولم نتمتع بالصبر».

أما ميلان الذي يقوده المدرب جينارو غاتوزو، والمتوج بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة آخرها عام 2011، فيتطلع الى مواصلة نتائجه الجيدة وهو الذي تسلق سلم الترتيب تدريجيا من المركز الرابع عشر الى المركز الرابع. وحقق فوزا قاتلا على مضيفه أودينيزي في المرحلة الأخيرة بهدف لأليسيو رومانييلي في الدقيقة (90+7).

