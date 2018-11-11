دوليه

حرم الوافد الجديد فروزينوني ضيفه فيورنتينا من نقطتين ثمينتين والتقدم للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي ، بإدراكه التعادل 1-1 في وقت قاتل من مباراتهما اول من أمس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.وسجل ماركو بيناسي هدف السبق لفيورنتينا في مستهل الشوط الثاني بعد كرة عرضية عالية رفعها فيديركو كييزا من الجهة اليسرى وتابعها الأول برأسه من مسافة قريبة على يمين الحارس ماركو سبورتييلو (47). وأدرك أندريا بينامونتي التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. وصار رصيد فيورنتينا 17 نقطة، فبقي في المركز الثامن.في المقابل، تقدم فروزينوني الى المركز الثامن عشر موقتا برصيد 7 نقاط.وتختتم منافسات المرحلة بقمة ميلان ويوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة.

