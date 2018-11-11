دوليه

مدد المهاجم الدولي رحيم سترلينغ عقده مع بطل الدوري الإنكليزي ثلاثة مواسم إضافية حتى عام 2023، حسب ما أعلن أول من امس متصدر البطولة.وأجرى سترلينغ مفاوضات صعبة لأشهر عدة مع إدارة النادي، ونجح في الحصول على عقد طويل الأمد يمتد حتى 2023، بعد تقارير صحافية عن احتمال انتقاله الى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا الشهر الى أن تمديد العقد سيترافق مع أجر اسبوعي يصل الى 300 الف جنيه استرليني (389 الف دولار) ليصبح بذلك اللاعب المحلي الأعلى أجرا في بلاده.

وقال إبن الثالثة والعشرين لموقع النادي «أنا سعيد بالتوقيع. تطوري هنا كان لافتا جدا لقد شعرت منذ اللحظة الأولى لقدومي الى هنا، أنه الخيار الأنسب لي. إنه بحق كان جيدا بالنسبة إلي، وأنا ممتن بذلك».

