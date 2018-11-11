دوليه

حقق هانوفر فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فولفسبورغ 2-1 أول من امس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني. وحسم هانوفر الشوط الأول بهدف لينتون ماينا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (31)، ثم حصل على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها التوغولي إيلاس بيبو بنجاح (62)، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء في نهايتها سجلها الهولندي فاوت فيغورست مقلصا الفارق (82).

وهو الفوز الثاني لهانوفر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف فولفسبورغ الحادي عشر. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي لايبزيغ مع باير ليفركوزن، وإينتراخت فرانكفورت مع شالكه.

