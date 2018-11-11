مال وأعمال

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للاغراض الاستهلاكية والاسكانية واصدار البطاقات الائتمانية على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان التعليمات الجديدة جاءت في اطار اهتمام (المركزي) بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الاقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها.

وأضاف أن البنك قام في هذا الصدد بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط ودراستها.

وأضاف أن الدراسة أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004 ومنها التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة.

وأوضح أن من تلك التغيرات أيضا ارتفاع الأجور والرواتب في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الاقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. وتابع انه استنادا الى ما خلصت اليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل المطروحة وأهم الملاحظات التي كشفت عنها متابعة بنك الكويت المركزي لممارسة منح هذا النوع من القروض وعمليات التمويل أصدر البنك تعليمات جديدة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية واصدار البطاقات الائتمانية.

وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تهدف الى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض بناء على الحاجات الفعلية للعملاء كما تهدف الى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض في اطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين.

وأشار الى أن هذه التعليمات تضمنت زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار (نحو 82 الف دولار).

ولفت الى أنه فيما يتعلق بالقروض وعمليات التمويل الاسلامي للأغراض الاسكانية فقد بقي حدها الأقصى 70 ألف دينار (نحو 231 ألف دولار) وبهذا يكون مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل اسلامي 95 ألف دينار (نحو 313 ألف دولار) في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة بالتعليمات. وذكر أن التعليمات تضمنت ايضا الا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين. وبين أن التعليمات في هذا الشأن تقضي بعدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري مضافا اليه دعم العمالة فقط.

وأوضح الهاشل أنه بحسب التعليمات الجديدة فان العميل لم يعد مطالبا بتقديم المستندات والفواتير الدالة على استخدام القرض أو التمويل الاسلامي في الغرض المخصص له الا اذا كان الغرض هو بناء منزل شخصي أو ترميمه أو شراء سكن خاص حيث يتعين على العميل في هذه الحال تقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة.

وأفاد بأنه في حالة اعادة ترتيب شروط التعاقد التي ينتج عنها سداد مبكر للتمويل الاسلامي ألزمت التعليمات الجهات المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الاسلامي المسدد وكذلك الحال بالنسبة للجهات التقليدية التي ألزمتها التعليمات بعدم احتساب فوائد في هذه الحالة. وقال المحافظ ان (المركزي) راعى في هذه التعليمات حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية حيث أكدت التعليمات ضرورة قيام الجهات المانحة للقرض أو التمويل الاسلامي بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم.

وأضاف أن التعليمات أكدت كذلك على تقديم الجهات المانحة للقروض النصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم وايضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.

ولفت الى أن التعليمات الجديدة شملت أيضا قسما خاصا بالبطاقات الائتمانية يتضمن الضوابط التي سبق اصدارها بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعلومات للبطاقات المصرفية.

وأشار الى أنه تم في التعليمات الجديدة مراعاة ان تمثل مرجعا شاملا لكل الضوابط المتعلقة بهذا الأمر وسيتم العمل بها ابتداء من 14 نوفمبر الحالي ويلغى العمل بالتعليمات السابقة في ذات الشأن هذا مبينا أنه يمكن الحصول على نسخة من التعليمات من خلال الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي.

