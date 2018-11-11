مال وأعمال

علمت «النهار» أن اجمالي الرصيد الدائن لعملاء دائرة التسويق المحلي لشركة البترول الوطينة بنهاية السنة المالية الماضية بلغ 41.3 مليون دينار.

وأشارت الى أن الديون المستحقة يرجع تاريخها الى سنوات سابقة على الرغم من قيام هؤلاء العملاء بسداد مديونيات لاحقة. وفي التفاصيل بلغت مديونية وزارة الكهرباء والماء للشركة 2.2 مليون دينار من تاريخ أغسطس 2015 الى ديسمبر 2017، مقابل 767 ألف دينار فقط لوزارة الداخلية، بينما بلغت مديونية وزارة الدفاع المتأخرة 2.4 مليون دينار.

ولفتت المصادر الى أن الحرس الوطني قام بسداد مديونيته المتأخرة بالكامل والبالغة 60 ألف دينار، بينما لا تزال مديونية شركة ناقلات النفط والبالغة 114 ألف دينار.

وذكرت أن الشركة تقوم بالمتابعة الشهرية مع الوزارات والهيئات الحكومية بالفواتير الشهرية المستحقة مع رصيد المديونية ويتم رفع اشعار المطالبة بالسداد عن طريق الادارة العليا بالشركة أو مؤسسة البترول أو الى وزير النفط في حال عدم التزام الجهات الحكومية بالسداد.

