مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً بتعديل الفقرة (أ) من القرار الوزاري رقم 6 لعام 1987 لتصبح «تعطى المنتجات الوطنية افضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وكذلك على مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط والأسعار المقدمة بها لا تزيد عن اقل الأسعار التي قدمت من منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة 15%. وفي حال عدم توافر المنتج الوطني تعطي المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 5% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

