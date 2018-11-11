مال وأعمال

أعلنت شركة نوف إكسبو عن استعدادها لتنظيم «منتدى الحكومة الإلكترونية - إدارة التغيير نحو الرقمية» للعام السادس على التوالي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا الكويت.

وأكدت الشركة، في بيان صحافي، رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمنتدى، حيث سيمثل سموه في حفل الافتتاح وتدشين المعرض المصاحب للمنتدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس الصالح.

إدارة التغيير

وستتمحور أوراق عمل المنتدى ومناقشاته حول أحد أهم عوامل نجاح تطوير برامج الحكومة الإلكترونية، ألا وهي إدارة التغيير، التي يجب أن تقترن بإطار فعال واحترافي للحوكمة، ما يمهد الطريق لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة وبناء مجتمع المعلومات بالكويت.

وتعتبر برامج الحكومة الإلكترونية من أضخم وأعقد الأنظمة الآلية التي يتم تطويرها في أي دولة، وتكمن ضخامتها وتعقيدها في محاولتها تغيير النمط السائد في إجراءات العمل الحكومية التي اعتمدت على الأنظمة الورقية مدعمة ببعض الأحيان بأنظمة آلية منعزلة، أي يختص كل منها بجهة حكومية واحدة أو بوظيفة محددة داخل الجهة. ويتعين على القائمين بتطوير برامج الحكومة الإلكترونية التعامل مع التعقيدات المتشعبة التي تتطلب منهم تطوير خدمات إلكترونية متكاملة ما بين مختلف الجهات الحكومية، آخذين بالاعتبار التغيرات التي تطرأ على إجراءات العمل الحكومية من آن لآخر.

وأيضا يتعين عليهم في الوقت نفسه متابعة ومواكبة المتغيرات التي تطرأ على مختلف أوجه الأنظمة التكنولوجية بكل تشعباتها، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير العناصر البشرية المؤهلة لإدارة تطوير هذه البرامج، ويتناول المنتدى تحديدا مناقشة إدارة التغيير في مجالات البنية المعلوماتية التحتية وإجراءات العمل وأمن المعلومات ونظم إدارة المعلومات.

الخدمة الإلكترونية المتميزة

وقالت شركة «NoufEXPO» في البيان إن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيتابع مسيرة الإعلان عن الجهة الحكومية الفائزة بجائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة والتي تمنح سنويا للجهة الحكومية التي تقوم بإطلاق أفضل خدمة إلكترونية على البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت (www.e.gov.kw) وفق المعايير الفنية التي يضعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لذلك، وتشكل الجائزة إطارا فعالا لحث الجهات الحكومية على سرعة إنجاز برامج الحكومة الإلكترونية لديها وفق المعايير المعتمدة.

