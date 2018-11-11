مال وأعمال

تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، تنطلق غدا صباحا فعاليات منتدى «Business 2 Digital» والذي يقام ولأول مرة في الكويت بحضور عدد من كبار الشخصيات في البلاد والشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تقام فعاليات المنتدى في فندق فور سيزونز الكويت ولمدة يوم على فترتين صباحية ومسائية. يأتي هذا المنتدى ليشكل خطوة رئيسية على مسيرة التحول الرقمي لشركة Ooredoo في الكويت. يقام هذا المنتدى تحت إشراف فريق قطاع الشركات في الشركة Ooredoo Business ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها والاعلان عن مشاريع الشركة المستقبلية في قطاع الشركات. كما سيتخلل المنتدى عدة جلسات وعروض من شركات متخصصة ستسلط الضوء على التحديات والمتغيرات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء كانت تقنية أو قضايا حيوية متعلقة بالأمن السيبراني Cyber Security. وسيتضمن المنتدى مشاركات من شركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بينها Cisco - Fortinet- Honeywell- HP -Aruba - SAP- Ericsson حيث سيتم طرح قضايا معنية بمستقبل قطاع الشركات وأبرز أهداف المرحلة المقبلة من التحول الرقمي وكذلك مزايا الخدمات السحابية ومراكز المعلومات علاوة على تحليل البيانات الرقمية ونظم المعلومات. وسيشهد المنتدى كذلك حلقة نقاشية مع ضيوف من مجموعة Ooredoo وHP وCisco وFortinet . كما وسيقام معرض خاص على هامش المنتدى والذي سيشارك فيه شركاء Ooredoo لعرض خدماتهم ومنتجاتهم خلال المنتدى.

وسيشهد المنتدى حدثا مميزا في الفترة المسائية حيث سيتم إطلاق Kuwait App Market والذي سيحتضن إبداعات شباب الكويت من الذين قاموا بتصميم تطبيقات مميزة ولاقت نجاحا منقطع النظير وسيشمل أكثر من 50 مطوراً للتطبيقات الذكية. يقام هذا الحدث بالتعاون مع Brilliant Lab من الساعة 4:30 8:30 مساء. وتتوافق هذه الفعالية مع إستراتيجية الشركة لدعم الشباب من خلال تنظيم السوق الكويتي للتطبيقات يضم أبرز التطبيقات الشبابية المحلية.

