مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت يوم الثلاثاء المقبل وفداً استثمارياً مــن جمهوريــة تركيا برئاســة عبدالله أرين محافظ منطقة سانليورفا، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب التركي بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض المناخ الاستثماري المتاحة في محافظة سانليورفا وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين.

ودعت الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء بكونه فرصة سانحة للاطلاع على الفرص المتاحة في محافظة سانليورفا وعمل شراكات محتملة الأمر الذي يؤدي إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الكويت وجمهوريــة تركيا.

