مال وأعمال

شاركت الشركة الأولى للتأمين التكافلي في ملتقى شرم الشيخ السنوي الأول للتأمين وإعادة التأمين «شرم راندفو»، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برعاية رئيس الوزراء ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال وهيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر وبحضور عدد مسؤولي قطاع التأمين في المنطقة ،والذي يهدف الى توفير منصة لكل أصحاب المصلحة في التأمين ليكون هناك تحالف وتطوير للتنمية والاستثمار في مختلف قطاعات التأمين المحلية والعالمية .

وبهذه المناسبة صرح المدير العام للشركة الأولى للتأمين التكافلي خالد الأسود أن هذه المشاركة تأتي ضمن حرص الشركة على توطيد العلاقات بينها وبين مختلف شركات التأمين واعادة التأمين المحلية والعالمية حيث يشارك في هذا الملتقى ما يقارب من 220 شركة تأمين وإعادة تأمين إقليمية وعالمية وممثلو 25 دولة .

وأكد الأسود ان هذه الفعاليات الأقليمية والعالمية تعود بالنفع على شركات التأمين حيث تبيقها على اطلاع مستمر ومباشر بأهم التطورات العالمية لشركات التأمين لتستطيع مشاركة الخدمات والافكار الجديدة المطروحة في أسواق التأمين العالمية بهدف توسيع شبكة الاعمال وتساعد على تبادل الأفكارالتي تعمل على منح فرص جديدة من نوعها من أجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين للشركة بشكل خاص ولقطاع التأمين الكويتي بشكل عام .

واختتم الأسود بتأكيده على ان «الأولى تكافل» بصفتها احدى شركات التأمين العاملة في السوق المحلي ستسعى دوما الى الارتقاء بمستوى أعمالها لتواكب سير قطاع التأمين العالمي وستحافظ على خطتها بالسعي على تطوير اعمال الشركة بشكل خاص واعمال قطاع التأمين الكويتي بشكل عام من خلال نقل ثقافة التأمين العالمية الى اعمال قطاع التأمين الكويتي مشيرا ان مواكبة المؤتمرات والندوات العالمية هو ضرورة ملحة للوصول الى الى هذه الأهداف .

