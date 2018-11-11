مال وأعمال

ناقش «الشال» تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر سبتمبر 2018، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2018/2019 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت قد بلغت نحو 10.332 مليارات دينار ، أو ما نسبته نحو 68.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 15.089 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2018، نحو 9.730 مليار دينار ، أي بما نسبته نحو 73.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 94.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط نحو 72.1 دولار خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 601.887 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 100.314 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.772 مليار دينار ، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -567.8 مليون دينار ، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/09/2018، نحو 5.832 مليارات دينار، وتم الإلتزام بنحو 1.182 مليار دينار ، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.014 مليارات دينار ، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.169 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.318 مليارات دينار ، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم الفائض يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الـ 6 أشهر القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 2-2.5 مليار دينار عند صدور الحساب الختامي.

