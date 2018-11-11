مال وأعمال

قال «الشال» إن التقرير الصادر في شهر أكتوبر الفائت، لديوان المحاسبة لا يعتقد بجدوى التسامح مع التوسع في رفع سقف الاقتراض الحكومي مع فقدان شرطين أساس له، الأول، هو الشرط المالي، أي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى ما دون العائد على الأصول السائلة ضمن الاحتياطي العام، والثاني، اقتصادي، وهو استخدام حصيلة الإقتراض بإنفاق بعائد اقتصادي -نمو أو فرص عمل مواطنة أو خلق وعاء ضريبي..الخ- يبرر النزوع إلى الاقتراض.

ويذكر تقرير الديوان بأن حجم الدين العام بلغ في 30/06/2018 نحو 6.4 مليارات دينار ، وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المئة للسنة المالية 2014/2015، إلى 16.4 في المئة بحلول 30/06/2018. وفي السنة المالية 2014/2015، كان كل الدين العام محلي، وبلغ حجمه نحو 1.6 مليار دينار، ارتفع الشق المحلي إلى 3.99 مليارات دينار في 30/06/2018، وبحدود 62 في المئة من إجمالي الدين العام، وشاركه دين أجنبي بنحو 2.44 مليار دينار، أي بنسبة 38 في المئة من إجمالي الدين العام.

