مال وأعمال

كشف رئيس الخدمات المصرفية للافراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وليد مندني عن ان البنك سجّل نموا ملحوظا في حجم إنفاق العملاء عبر بطاقات «بيتك- Visa» لعمليات الدفع في الخارج، لترتفع بنسبة 32 في المئة خلال صيف 2018 بالفترة من يونيو حتى أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف مندني في تصريح صحافي، ان هذا النمو يعزز ريادة «بيتك» في سوق البطاقات المصرفية، ويعكس ثقة العملاء بمنتجات «بيتك» التي لا تقف عند حد معين من الابتكار استجابة لمتطلبات العملاء وطموحاتهم.

كما يؤكد النمو القيمة التي تقدمها بطاقات البنك لحامليها من مكافآت وجوائز وخصومات وعروض تسويقية غير مسبوقة عند استخدامها في دولة الكويت أو حول العالم، ناهيك عن الشبكة المصرفية واسعة الانتشار والخدمات المصرفية الكترونية المتوفرة على مدار الساعة.

وأوضح مندني ان استخدام البطاقات المصرفية في العمليات الشرائية بات يشهد زخما كبيرا، منوها بأن «بيتك» حقق رقما قياسيا جديدا في اجمالي قيمة عمليات الدفع التي تمت عبر بطاقات «بيتك»- Visa خارج الكويت، وبالتالي سجل ارتفاعا قويا من ناحية اقبال العملاء على اصدار بطاقات «بيتك». وأرجع مندني النمو ايضا الى كفاءة بطاقات «بيتك- Visa»، والحملات التسويقية والمنتجات الفريدة التي اطلقها «بيتك» ولقيت صدى واسعا وترحيبا كبيرا من العملاء فاق التوقعات، لافتا الى ان «بيتك» نجح في اطلاق خدمة KFH-Wallet وهي خدمة الدفع عبر المحفظة الذكية المقدمة لحاملي بطاقات «بيتك» Visa الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك ضمن جهود «بيتك» في الاستمرار بتوفير خدمة عملاء افضل وخيارات دفع اكثر مرونة للعملاء عند استخدام بطاقات «بيتك».

وفي حملة «استمتع بتجربة مميزة في لندن مع بطاقات «بيتك» Visa للسحب الآلي التي اطلقها «بيتك» اخيرا، فاز 6 عملاء برحلة لمدة 6 أيام الى لندن على متن طائرة خاصة مع إقامة في جناح خاص في أحد الفنادق الفخمة، وسيارة فاخرة مع خدمة سائق، ومنحة نقدية قيمتها 2000 دينار للتمتع في التسوق.

وكشف مندني انه مازال في جعبة «بيتك» الكثير من المفاجآت والعروض لعملائه بالتعاون مع Visa سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل لمنح العملاء تجربة مصرفية فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك»- Visa.

وأكد مواصلة الجهود في تعزيز استخدام البطاقات المصرفية محليا ودوليا، ومواكبة اخر التطورات التكنولوجية والتحديثات المبتكرة لحلول الدفع المبتكرة، لتحقيق طموحات العملاء.

من جانبه، أشار شاشانك سينغ، مدير عام Visa في الكويت وعمان والبحرين وقطر: «يسعدنا أن نرى أن شراكتنا مع «بيتك» قد حققت نتائج قوية للبنك وساعدت في تحقيق قيمة مضافة لعملائه».

وأضاف: «بصفتنا شركة مدفوعات عالمية، نسعى لتعزيز العمل المشترك مع شركائنا مثل «بيتك» لتزويد العملاء بتجربة مدفوعات متميزة وفق معايير الراحة والامان والابتكار».

