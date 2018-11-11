مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة تحقيق 8 ملايين دينار صافي ارباح عن فترة التسعة أشهر الاخيرة بانخفاض 20.5% عن الفترة المقارنة من عام 2017 كما بلغت لإيرادات نحو 161.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 2.5% عن الفترة المقارنة من عام 2017 وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 14.6 مليون دينار منخفضة بنسبة 9.2% عن 2017

وفي حال مقارنة نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 والفترة المماثلة في 2017 بأثر رجعي لتلك التغيرات المتعلقة بالمعيار 15 والمعيار 9، فسوف تسجل الإيرادات ارتفاعاً بنسبة +4.9%، وتنخفض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.1% وتنخفض الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 18.9%.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان: «واجهت مجموعة ميزان في التسعة أشهر الأولى من العام عدداً من التحديات الخارجية التي ألقت بظلالها على الربحية وبالرغم من ذلك فقد تمكنا من زيادة الإيرادات. ونأمل أن تقوم الاستثمارات التي أنجزناها حديثاً من رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية في المستقبل القريب. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، غاريت وولش: «تأثرت نتائج الأعمال لفترة التسعة أشهر الأولى من 2018 بعدد من العوامل أبرزها أثر تطبيق رسوم الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الربع الأخير من عام 2017 إضافة إلى ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج من مواد خام. وبالمقابل فقد بدأنا تنفيذ بعض الخطط بهدف تعزيز نتائج الأعمال، ومن ذلك قيامنا بتشغيل خطوط تصنيع جديدة في الإمارات العربية ودولة قطر بالإضافة إلى ترشيد التكاليف في الإمارات وسنبدأ قريباً التشغيل التدريجي لمخزن الأغذية المركزي في الكويت».

