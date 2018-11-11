مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني تقديم خدمات متنوعة لعملاء حساب الشباب فضلاً عن الحملات والمكافآت التي تمتد على مدار العام، وذلك في إطار سعي البنك الدائم إلى توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه الشباب تتماشى مع تطلعاتهم ونمط حياتهم.

ويقدم حساب الشباب من الوطني مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض المميزة، بداية مع الحملة التي أطلقها البنك خلال هذا العام «تحويل المكافأة الطلابية»، وصولاً إلى العديد من الخصومات الحصرية لحاملي بطاقة الشباب فيزا الوطني مسبقة الدفع الذين يحولون مكافآتهم الطلابية إلى البنك ومنها خصم 50% من موقع Talabat في أيام محددة، خصم في فترات محددة يصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية لدى يوريكا وذلك عند الشراء عبر موقع يوريكا الإلكتروني، خصم 50% على تذاكر السينما لدى سينيسكيب خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

هذا وتتمتع بطاقة الشباب فيزا الوطني مسبقة الدفع بخدمات ومزايا متعددة منها خدمة الوطني للتسوق الآمن، إمكانية السحب من أجهزة الوطني للسحب الآلي بدون رسوم، إمكانية التحويل النقدي من البطاقة إلى حساب العميل، علماً أن البطاقة تحظى بإقبال عالمي.

وفي إطار حديثها عن حساب الشباب والخدمات المتعددة التي يقدمها للعملاء أعلنت مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني آمال الدويسان قائلة: «يقدم حساب الشباب مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض، حيث نخص عملاء هذا الحساب بالكثير من الاهتمام، لذا قمنا منذ فترة قصيرة بإعادة إطلاق حملة تحويل المكافأة الطلابية والتي تؤهل عملاء الشباب إلى الدخول في سحب وربح 400 دينار عند تحويل مكافأتهم الطلابية، بحيث تصبح المكافأة الطلابية 3 مرات أكثر. كما نحرص على تقديم العروض المتنوعة على مدار العام».

