مال وأعمال

وقعت «المجموعة الخليجية» مع ترين الاميركية اتفاقية شراكة حصرية لتعزيز قاعدة تمثيل أعمالها في السوقين المحلي والخليجي في قطاعات متنوعة تتعلق بأعمال تكنولوجيا الأنظمة الجديدة لمكائن تبريد ترين الأميركية بهدف تلبية متطلبات التوسع في قطاع الأعمال عبر هذه الشراكة وقال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الخليجية، علي الفوزان،إن هذه التطورات شملت هيكلة وتعزيز اداء مكائن التبريد للقطاعات السكنية والصناعية والنفطية بتقنية حديثة توفر استخدام الطاقة الكهربائية لافتاً إلى أن الأعمال السابقة التي نفذت بين المجموعة الخليجية و شرك ترين تعد قاعدة للانطلاق نحو التوسع في السوق المحلية والخليجية وهي تعكس عناصر الثقة بين الطرفين فضلا عن أنها تسهم في تعزيز ونمو حجم الأعمال المستقبلي.

وأضاف الفوزان في تصريح للصحافيين عقب حفل تدشين «التوسع في الشراكة» أن منتجات «ترين» متوفرة في الاسواق الخليجية وتحظى بالثقة الواسعة لجودتها وقدراتها الفائقة والعالية لتحمل المناخ الخليجي وارتفاع درجات الحرارة مبيناً أن «ترين» تعد واحدة من أفضل ثلاث شركات في العالم وقد حازت خلال الفترة الأخيرة على جائزة افضل منتج اميركي وبذلك حازت على افضل الشركات الاميركية ثقة للمستهلك الاميركي وهو ما دفعنا إلي تدشين اعمالها في المنطقة.

والمح إلى ان المكائن التي توفرها «ترين» للسوق المحلي والخليجي والعالمي تبدأ من طن ونصف إلى 30 طناً للاستخدامات في المواقع والمجمعات والمشاريع المختلفة، مبيناً أن منتجات «ترين تغطي جميع القطاعات ضمن اعمال «المجموعة الخليجية» منها القطاع السكني والتجاري والاستثماري وقطاع النفط والغاز وجميع القطاعات التي تتعاقد مع الشركة في هذا المجال

وأكد أن احد اهم الاسباب لتوقيع الاتفاقية بين «المجموعة الخليجية» الكويتية وترين الأميركية يعود إلى التطورات في السوق الكويتي ومنها التوسع العمراني والاتجاه إلى انشاء المدن السكنية والتي تتطلب منا توفير تكنولوجيا وتقنية متطورة تكون جاهزة للتنفيذ في الأعمال من جهة ومن جانب اخر لتوفير منتجات لديها ارضية سابقة معززة بالثقة والجودة العالمية.

وقال الوزان ان الشركة لديها 75 مشروعاً في 5 مدن هي الكويت والرياض والدمام وجدة ودبي بالاضافة الى 50 وكالة عالمية.

