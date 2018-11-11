loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«سويفت» ستفصل بعض البنوك الإيرانية


باريس - «رويترز»: قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن ذلك أمر مؤسف. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت سويفت إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها «لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي». وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس إنه في مطلع الأسبوع المقبل «سنفصل عددا من البنوك الإيرانية. إنه أمر مؤسف حقا، فليس مسموحا لنا أن نبقى على الحياد»، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر على جميع البنوك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة