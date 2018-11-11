مال وأعمال

باريس - «رويترز»: قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن ذلك أمر مؤسف. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت سويفت إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها «لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي». وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس إنه في مطلع الأسبوع المقبل «سنفصل عددا من البنوك الإيرانية. إنه أمر مؤسف حقا، فليس مسموحا لنا أن نبقى على الحياد»، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر على جميع البنوك.

