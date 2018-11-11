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التضخم يتحكم في سعر الفائدة


سيراقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الصادر هذا الأسبوع حيث أنه قد يزيد أو يقلل من احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي قبل نهاية العالم الجاري.
بعد صدور بيانات أسعار المنتجين، قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر والاستقرار عند 2.3 في المئة على أساس سنوي.
ويمكن أن تحظى بيانات مبيعات التجزئة بمزيد من الاهتمام لأنها تعكس بشكل أساسي قوة إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الأكبر في العالم.
هذا ومن المحتمل أن يكون حجم مبيعات التجزئة قد ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر، بعدما سجل ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في سبتمبر، وفقًا لتقديرات المحللين الاقتصاديين.
وبالتالي، فإن بيانات التضخم والانفاق سيكون لهما أهمية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة حيث من المحتمل أن يحددوا مصير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الأخير من هذا العام.
وفقا لذلك، فإن الدولار سوف يتأثر بشكل كبير هذا الأسبوع من بيانات التضخم ومبيعات التجزئة فضلا عن اي تحديثات تتعلق بالأزمة التجارية مع الصين.


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