مال وأعمال

واجه الذهب صعوبات كبيرة في الأسبوع الماضي باقترابه من مناطق المقاومة عند 1236 دولارًا للأونصة حيث افتقد للزخم لمواصلة ارتداده.

من المحتمل أن تكون حركة الذهب هذا الأسبوع معتمدة على التحركات في كل من أسواق الأسهم والدولار حيث إن موجة أخرى من التراجع في أسواق الأسهم من شأنها أن تنعش الطلب الامن على الذهب. في حالة ما تراجع الذهب هذا الأسبوع، فإنه قد يجد بعض الدعم عند مناطق 1214 دولارًا للأونصة ثم بعد ذلك عند مستوى 1208.

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد استمر في تراجعه بعد ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي أسبوعي بلغ 11.6 مليون برميل في اليوم وفي سط تقارير من أوبك وغيرها من المتنبئين أشارت إلى أن سوق النفط العالمية يمكن أن تشهد فائض في عام 2019 نتيجة تباطؤ الطلب. هذا الأسبوع، قد يستمر الضغط السلبي على أسعار النفط في حالة استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية. من المتوقع أن يظهر تقرير الحكومة الأميركية ارتفاع في مخزونات النفط الخام بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر، بعد زيادة بمقدار 5.8 ملايين برميل في الأسبوع السابق.

