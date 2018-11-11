مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر أكتوبر 2018 ان مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 0.17 في المئة+ خلال شهر اكتوبر، كما سجل سوق قطر أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية شهدت أسواق الأسهم العالمية انخفاضاً خلال شهر أكتوبر حيث إنخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 7.42 في المئة- خلال الشهر. وفي الأسواق المتقدمة، كان مؤشر Nikkei 225 هو الأسوأ أداءً، يليه مؤشر CAC 40. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.94 في المئة- حيث فقدت أسواق الأسهم ما يقارب تريليوني دولار من قيمتها السوقية، وسجلت أسوأ أداءً خلال هذا الشهر منذ سبتمبر 2011. قادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حركة تصحيح السوق متمثلة بـ Facebook ، Amazon ،Netflix وGoogle حيث كانت الأكثر تضرراً وتمثل نسبة كبيرة من مؤشر S&P 500. في المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 5.09 في المئة- وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لـ Brexit لما يشعره المستثمرون بالقلق من هذا القرار. في منطقة اليورو انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 6.53 في المئة- حيث استمر مؤشر مديري المشتريات في التراجع. وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 7.28 في المئة- حيث استمرت المخاوف السياسية من رفض البنك المركزي الأوروبي لميزانية الحكومة الإيطالية وطلب إجراء تعديلات على الميزانية لتلبي الأهداف المالية التي وضعتها السلطات الأوروبية. أما في الصين فقد انخفض مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 7.75 في المئة-، ويرجع ذلك إلى زيادة التوتر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. في اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 9.12 في المئة- نتيجة لتوترات الحرب التجارية الصينية-الأميركية التي خلقت حالة من عدم اليقين العالمي في الأسواق وخوف المستثمرين من أن تتأثر أرباح الشركات في المستقبل. وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ (سبتمبر) حيث انخفض خام غرب تكساس WTI بنسبة 10.61 في المئة- ليصل عند 65.3 دولاراً للبرميل وانخفض خام برنت بنسبة 8.75 في المئة- ليصل عند 75.0 دولاراً للبرميل. وفقًا لتقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما تعهدت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بتلبية أي نقص في الإمدادات الناتجة عن العقوبات الإيرانية. ارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي ليصل إلي 11.346 مليون برميل يوميًا ليتجاوز إنتاج كل من روسيا والمملكة العربية السعودية كأكبر منتجي في العالم.

أما في أسواق المعادن، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.87 في المئة+ لتغلق عند 1,214 دولار للأونصة مع تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة للتحوط ضد ضعف عملات الأسواق الناشئة.

الاقتصاد الخليجي

شهدت أسواق الأسهم العالمية انخفاضاً خلال شهر أكتوبر حيث إنخفض مؤشر MSCIللأسهم العالمية بنسبة 7.42 في المئة- خلال الشهر. وفي الأسواق المتقدمة، كان مؤشر Nikkei 225 هو الأسوأ أداءً، يليه مؤشر CAC 40. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.94 في المئة- حيث فقدت أسواق الأسهم ما يقارب 2 ترليون دولار من قيمتها السوقية، وسجلت أسوأ أداءً خلال هذا الشهر منذ سبتمبر 2011. قادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حركة تصحيح السوق متمثلة بـ Facebook ، Amazon ، Netflix وGoogle حيث كانت الأكثر تضرراً وتمثل نسبة كبيرة من مؤشر S&P 500. في المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 5.09 في المئة- وذلك مع اقتراب الموعد النهائي ل Brexit لما يشعره المستثمرون بالقلق من هذا القرار. في منطقة اليورو انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 6.53 في المئة- حيث استمر مؤشر مديري المشتريات في التراجع. وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 7.28 في المئة- حيث استمرت المخاوف السياسية من رفض البنك المركزي الأوروبي لميزانية الحكومة الإيطالية وطلب إجراء تعديلات على الميزانية لتلبي الأهداف المالية التي وضعتها السلطات الأوروبية. أما في الصين فقد انخفض مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 7.75 في المئة-، ويرجع ذلك إلى زيادة التوتر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. في اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 9.12 في المئة- نتيجة لتوترات الحرب التجارية الصينية-الأميركية التي خلقت حالة من عدم اليقين العالمي في الأسواق وخوف المستثمرين من أن تتأثر أرباح الشركات في المستقبل.

الأسواق الخليجية

.وسجل مؤشر قطر ارتفاعاً بنسبة 5.41 في المئة+، بمساهمة إيجابية من قطاعات العقارات بنسبة 7.64+ في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.57+ في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 4.47+ في المئة.

وتراجع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.16 في المئة- خلال الشهر انخفضت كل من قطاع المرافق العامة بنسبة 5.43- في المئة، وقطاع المواد بنسبة 2.61 في المئة- ، وريتز بنسبة 1.37- في المئة. في الكويت، انخفض مؤشر سوق الكويتي للأسهم بنسبة -1.67- في المئة بمساهمة سلبية من قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 5.42- في المئة، قطاع الاتصالات بنسبة 4.55- في المئة، والخدمات المالية بنسبة 3.13- في المئة. وفي دبي، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضاً بنسبة 1.78- في المئة، بمساهمة سلبية من قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 11.04- في المئة وقطاع الخدمات بنسبة 5.99- في المئة والبنوك بنسبة 2.64- في المئة. كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.68- في المئة، بمساهمة سلبية من قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 5.69- في المئة، والصناعية بنسبة 4.62- في المئة-، والطاقة بنسبة 4.41- في المئة. أما في عمان، فقد انخفض مؤشر سلطنة عمان للأسهم بنسبة 2.66- في المئة، بمساهمة سلبية من القطاع الصناعي بنسبة 3.58- في المئة والخدمات بنسبة 3.06- في المئة والبنوك بنسبة 1.52- في المئة. كما انخفض مؤشرالبحرين للأسهم بنسبة 1.78- في المئة، بمساهمة سلبية من قطاعات الفنادق والسياحة بنسبة 12.12- في المئة، الصناعات بنسبة 4.78- في المئة، والتأمين ينسبة 2.38- في المئة.

