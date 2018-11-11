تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ (سبتمبر) حيث انخفض خام غرب تكساس WTI بنسبة 10.61- في المئة ليصل عند 65.3 دولاراً للبرميل وانخفض خام برنت بنسبة 8.75- في المئة ليصل عند 75.0 دولاراً للبرميل.

وفقًا لتقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما تعهدت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بتلبية أي نقص في الإمدادات الناتجة عن العقوبات الإيرانية. ارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي ليصل إلي 11.346 مليون برميل يوميًا ليتجاوز إنتاج كل من روسيا والمملكة العربية السعودية كأكبر منتجي في العالم.

أما في أسواق المعادن، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.87+ في المئة لتغلق عند 1,214 دولار للأونصة مع تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة للتحوط ضد ضعف عملات الأسواق الناشئة.

