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مال وأعمال

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ارتفاع مؤشر الاستهلاكي البريطاني


ستعتمد تحركات الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر من بريطانيا والتي تشمل التضخم ومبيعات التجزئة والبطالة.
قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع بنسبة 2.6 في المئة في العام المنتهي في أكتوبر من 2.4 في المئة، وفقًا لتوقعات المحللين.
وفيما يتعلق بتقرير مبيعات التجزئة فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في شهر أكتوبر بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.8 في المئة في شهر أغسطس.
الجدير بالذكر أنه أي تصريحات تتعلق بملف خروج بريطانيا من قبل المسؤولين الأوروبيين من شأنها أن تؤثر بشكل أكبر على تحركات الاسترليني من البيانات الاقتصادية.


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