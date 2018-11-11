مال وأعمال

لعل الأبرز هذا الأسبوع على صعيد الأجندة الاقتصادية هو القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو والقراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين.

بعد توقع المفوضية الأوروبية لتباطؤ النمو في منطقة اليورو خلال الأعوام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عدم مراجعة لتظل عند 0.2 في المئة وهي الأقل منذ أربعة أعوام. القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر قد تشهد مراجعة لتصبح 2.2 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة الأولية البالغة 2.1 في المئة.

الجدير بالذكر أنه يمكن أن تؤثر أيضا بيانات الميزان التجاري في منطقة في ظل التوتر التجاري الحالي وبعد تراجع الصادرات الألمانية بشكل ملحوظ في أكتوبر.

