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خبأها بطريقة ذكية في حقيبته اليدوية

ضبط مصري حاول تهريب قطعة حشيش وحبوب مخدرة عبر المطار


أحبط رجال جمارك المطار الدولي صباح اول من امس محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وحبوب يشتبه أنها مؤثرات عقلية كانت بحوزة مسافر مصري الجنسية قادم من القاهرة وذلك من خلال اخفائها في أمتعته الشخصية.
ووفق مصدر جمركي افاد ان أحد المفتشين في المطار الدولي «T1» اشتبه في مسافر قادم من القاهرة وبعد ايقافه تبين بانه مصري الجنسية وخلال إخضاع أمتعته للتفتيش اليدوي، تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش وكمية من الحبوب التي يُشتبه بأنها مؤثرات عقلية مخبأة في حقيبة «الهاند باك».
وخلال التحقيق الاولي معه اعترف بانة كان ينوي تهريب كمية المخدرات الى البلاد بقصد الاتجار.
وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.


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