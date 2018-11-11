دفتر أحوال

خابت ظنون مسافر سعودي من أن سيارته لن تخضع للتفتيش نظراً للامطار الغزيرة وسوف يتمكن من تهريب كمية من السجائر إلى خارج البلاد للاستفادة من أسعارها المنخفضة إلا أن رجال جمرك النويصيب كانوا لعملية التهريب بالمرصاد. وفي التفاصيل كما رواها مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس بأنه وفيما كانت الامطار تسقط بغزارة وخلال تواجد مفتشي الجمارك في ساحة تفتيش المركبات لمتابعة سير العمل، اشتبه أحد المفتشين في مركبة ليتم فحصها والتأكد من عدم وجود ممنوعات بها، ليكتشف المفتش أن المسافر السعودي أخفى في أماكن سرية بالمركبة نحو «141» كرز سجائر متنوعة، وعليه تم تحريز السجائر المهربة وإحالة المركبة إلى إدارة الجمرك البري.

