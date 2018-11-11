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حاول استغلال فترة هطول الأمطار ظناً منه أنه لن يخضع للتفتيش

جمارك النويصيب أسقطوا سعودياً حاول تهريب 141 كرز سجائر


خابت ظنون مسافر سعودي من أن سيارته لن تخضع للتفتيش نظراً للامطار الغزيرة وسوف يتمكن من تهريب كمية من السجائر إلى خارج البلاد للاستفادة من أسعارها المنخفضة إلا أن رجال جمرك النويصيب كانوا لعملية التهريب بالمرصاد. وفي التفاصيل كما رواها مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس بأنه وفيما كانت الامطار تسقط بغزارة وخلال تواجد مفتشي الجمارك في ساحة تفتيش المركبات لمتابعة سير العمل، اشتبه أحد المفتشين في مركبة ليتم فحصها والتأكد من عدم وجود ممنوعات بها، ليكتشف المفتش أن المسافر السعودي أخفى في أماكن سرية بالمركبة نحو «141» كرز سجائر متنوعة، وعليه تم تحريز السجائر المهربة وإحالة المركبة إلى إدارة الجمرك البري.


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