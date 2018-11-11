دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس عسكري سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه الفي دينار عن حيازة المخدرات وحيازة سلاح ناري، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بالعقاب.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز واحرز مادة مؤثرة عقليا «ميثامفيتامين» بقصد التعاطي، كما حاز على سلاح ناري «مسدس» دون ان يكون مرخصاً له بذلك من الجهة الادارية المختصة.

و تتلخص تفاصيل القضية فيما قرره ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلته على ان المتهم يحوز ويحرز اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وباستصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم ونفاذا لذلك الاذن انتقل على رأس قوة من رجال المباحث إلى حيث تواجد المتهم وتمكن من ضبط المتهم امام مسكنه وبمواجهته بالتحريات اقر بصحتها وبأن لديه ذخائر بمسكنه وبإرشاد منه تم العثور على طلقات نارية داخل غرفة المخزن في مسكنه وتبين له عرضا عدد 3 ادوات تعاط وعثر على كيسين بداخلها مادة يشتبه بها وقد ثبت بالفحص انها مؤثرات عقلية،

وحضر المحامي زيد الخباز عن المتهم ودفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة لإذن النيابة العامة من حيث مكان تنفيذ الإذن، ودفع ببطلان الادلة الجنائية فسم السموم والدليل المستمد منه، وعدم معقولية واستئثار ضابط الواقعة بالشهادة، مطالباً بالغاء حكم اول درجة والقضاء بحكم البراءة لموكله واستعمال الرأفة بالامتناع عن النطق بعقابه.

