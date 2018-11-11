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واشنطن- الوكالات: كشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن مسؤولا سابقا في مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون مكافحة التجسس قال إن التحقيق الخاص الذي أجراه روبرت مولر في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قد يؤدي قريبا إلى إصدار لوائح اتهام.

ووفقا لتقرير ورد في المجلة فقد قدم فرانك فيغلويزي، الذي عمل مع مولر في مكتب التحقيقات الفيدرالي لشبكة «أم أس أن سي» الأميركية، وجهة نظره فيما يعتقد أنه سيحدث بعد تعيين ماثيو ويتكر في منصب المدعي العام بالنيابة عقب الاستقالة القسرية لجيف سيشنز.

وأضاف فيغلويزي أن لديه نظرية حول ما سيفعله مولر قائلا «أعتقد أنه مستعد لتوجيه الاتهام لبعض الناس.. وهذه الاتهامات ستحكي قصة ما وجده ضد الرئيس» وأوضح «لا أقول إنه يتهم الرئيس، أنا أقول إنه سيقف في أرضية وسط عندما يحكي لنا القصة، وينقلها للنظام القضائي من خلال توجيه الاتهام إلى الآخرين، ثم يكتب تقريرا مع ويتكر».

وأضاف «ربما ما سنرى هو أن مولر يخبرنا عن قصة رئيس فاسد من خلال لوائح الاتهام»، مشيرا إلى أن مولر يعتقد أن أيامه أصبحت معدودة في أعقاب استقالة سيشنز وتعيين ويتكر ولذلك سوف يتحرك قريبا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديمقراطيين يخشون من أن عداء ويتكر للتحقيق قد يدفعه إلى تخريبه أو الحد من نطاقه أو خنقه من خلال التمويل. وكان ويتكر قد دافع عن الاجتماع الذي عقد بين دونالد ترامب الابن وجماعات الضغط الروسية في برج ترامب في يونيو 2016.

