عربيات ودوليات

طهران- باريس- الوكالات: اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني امس أن العقوبات الأميركية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ليس لها تأثير على الاقتصاد الإيراني لأن واشنطن أعادت فرضها عمليا في وقت سابق.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «ليس للعقوبات أي تأثير على اقتصادنا لأن أميركا استخدمت بالفعل كل الأسلحة المتوفرة لديها ولم يكن هناك شيء جديد تستخدمه ضدنا».

في المقابل أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال. وقال خلال مؤتمر صحافي مقتضب في باريس حيث يتوقع أن يصل 70 رئيس دولة لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى «أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقا أشد صرامة لها».

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت في مايو من اتفاق 2015 الذي يمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، أعادت فرض كل العقوبات التي رفعت بعد تطبيقه.

وأضاف بولتون «كان وقع العقوبات كبيراً على إيران. على الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها، والتضخم هائل، والبلاد تشهد حالة من الركود» وتابع «الهدف لايزال خفض صادرات النفط الإيرانية». من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن أمل بلاده في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

وكشف بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني، يانغ جيشي، أنه عبّر خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع نظيره الصيني ووزير الدفاع الصيني عن رغبته في التعاون مع الصين في معالجة ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وأنشطة أخرى. وقال بومبيو: «نأمل في العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية في هذا الشأن.. خفض عائدات صادرات إيران النفطية إلى الصفر جزء مهم في هذه الحملة وناقشنا هذا».

