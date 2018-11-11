عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن استثناء مؤقت بعدم شمول العراق ضمن العقوبات الاقتصادية ضد إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية والغاز.

وأوضحت السفارة في مقاطع فيديو توضيحية نشرتها على حسابها في «فيسبوك» أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها، مشيرة إلى أن حاجة المحافظات الجنوبية في العراق إلى الكهرباء دفعت الإدارة الأميركية للسماح باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، كي يتمكن العراق من إكمال البنى التحتية للطاقة.

كما أضافت أنها تدرك أهمية استمرار التواصل مع بغداد في دعم البصرة وجنوب العراق، مبينة أنه لأجل ذلك سوف يواصل القنصل العام، تيمي ديفي، عمله من بغداد للتواصل مع سكان جنوب العراق حول القضايا الحرجة التي تؤثر سلباً على البصرة وذي قار وميسان

والمثنى.

