عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: اكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس تأييد بلاده قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الاعتماد على قدراته العسكرية الخاصة في إجراء عمليات إعادة تزويد طائراته بالوقود جوا بشكل مستقل لدعم عملياته في اليمن.

وقال ماتيس في بيان «إننا نؤيد قرار المملكة العربية السعودية بعد التشاور مع حكومة الولايات المتحدة باستخدام القدرات العسكرية الخاصة للتحالف في إجراء عمليات إعادة التزود بالوقود جوا لدعم عملياته في اليمن». وأضاف «نحن جميعا نركز على دعم حل الصراع بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخاص (الى اليمن) مارتن غريفيث».

وذكر أن الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية يخططان للتعاون في بناء قوات يمنية شرعية للدفاع عن الشعب اليمني وتأمين حدود بلادهم والمساهمة في جهود مواجهة «القاعدة» وتنظيم «داعش» في اليمن والمنطقة. واشار ماتيس الى ان «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع التحالف واليمن لتقليل الخسائر بين المدنيين وتوسيع الجهود الانسانية العاجلة في جميع انحاء البلاد».

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» فجر امس أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف تمكنت مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن. وأوضحت القيادة أن ذلك جاء «انطلاقا من جهود المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية».

وأضافت انه «في ضوء ذلك وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأميركية طلب التحالف من الجانب الأميركي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن». كما عبرت قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 «بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني دول المنطقة بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار».

