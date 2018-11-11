عربيات ودوليات

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق عنيف يستعر منذ الخميس في شمال كاليفورنيا، فيما يواجه منتجع ماليبو الساحلي الشهير في الجنوب تهديدا متأتيا من حرائق أخرى تنتشر بسرعة.

واضطر عدد كبير من المشاهير الذين يعيش كثيرون منهم في هذه المنطقة الراقية، الى المغادرة، وبينهم كيم كارداشيان والممثلة أليسا ميلانو والمنتج المكسيكي غييرمو دل تورو. وبالاجمال، اضطر حوالي 150 الف شخص الى مغادرة كاليفورنيا.

وفي شمال كاليفورنيا واصل المحققون البحث عن ضحايا آخرين محتملين للحريق الذي أطلق عليه اسم «معسكر النار» لكن الظروف جعلت من عملهم بالغ الصعوبة، لأنه لم تتم السيطرة على النيران بعد.

