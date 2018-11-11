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أنقرة- الوكالات: تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتطهير شمالي العراق ومنطقة شرق نهر الفرات بسورية من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره انقرة وواشنطن منظمة إرهابية . جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي امس خلال برنامج في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ80 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. وقال «نمضي قدمًا عبر القضاء على البؤر الإرهابية شمالي العراق وتدمير جبال قنديل وسنجار على رؤوس الإرهابيين» وأضاف «نرى كيف أن أشقاءنا السوريين يئنون تحت ظلم منظمة «PKK» (الكردستاني) الإرهابية الانفصالية شرق الفرات وقريبا سنوفر الأمن والطمأنينة للمظلومين في هذه المنطقة أيضا».

واتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة الأميركية بالنفاق فيما يخص مكافحة «الكردستاني».

وقال بهذا الصدد «من يعلنون الـ»PKK» منظمة إرهابية ويخصصون الجوائز علنًا للقبض على قياداتها يتعاملون مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا». وتأتي تصريحات أردوغان الجديدة، تأكيدا لما جاء في كلمته له أمام الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان بالعاصمة أنقرة، وهو أن تركيا في عهد حزب «العدالة والتنمية» حققت أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وقال أردوغان «تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعصابات وتجار المخدرات، وكافة أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام». وأضاف بهذا الصدد أنه «على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم «داعش» اعتقلنا ألفي شخص، ورحلنا 7 آلاف خارج حدودنا، ومنعنا 79 ألف من دخول بلادنا». ورأى أردوغان أن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية لدوريات مشتركة مع قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية على الحدود السورية مع بلاده «أمر غير مقبول».

من جهة ثانية أعلن إردوغان امس مقتل أربعة جنود وإصابة حوالي عشرين آخرين في انفجار «عرضي» وقع الجمعة في قاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري في جنوب شرق البلاد. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الجمعة إصابة 25 جندياً تركياً بجروح بعد انفجار قذيفة مدفعية بصورة «عرضية» خلال «إطلاق ذخيرة من العيار الثقيل» في قاعدة سونغو تيبه قرب الحدود التركية مع العراق وإيران.

