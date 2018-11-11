عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: قتل 26 فردا من عائلات تنظيم «داعش» بينهم 14 طفلا وتسع نساء في قصف للتحالف الدولي على بلدة هجين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال المرصد إن هذه الحصيلة سجلت غداة مقتل سبعة أفراد آخرين من عائلات التنظيم في قصف للتحالف على بلدة الشعفة. وتقع بلدتا هجين والشعفة في آخر جيب لايزال تحت سيطرة التنظيم في محافظة دير الزور في شرق سورية.ولم تصدر قوات التحالف أي تعليق.

ويدعم التحالف الدولي قوات سورية الديموقراطية «قسد» وهي تحالف فصائل كردية وعربية، يقاتل التنظيم في المنطقة. وسيطر التنظيم في 2014 على مناطق شاسعة في سورية والعراق وأعلن الخلافة في مناطق نفوذه، لكنه عاد وفقد غالبية هذه المناطق جراء حملة دولية ضده. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سورية، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.

وأقر التحالف بمقتل أكثر من 1100 مدني على الأقل في ضربات في سورية والعراق. لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك. وقد أفاد المرصد السوري عن مقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سورية وحدها.

في غضون ذلك أعلنت «قسد» أنها نفذت عملية إنزال بالتعاون مع التحالف استهدفت قادة في تنظيم «داعش» قرب مدينة الرقة شمال سورية. وقال المركز الإعلامي لقوات قسد إن « وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال أحد قياديي «داعش» الإرهابي في عملية خاصة قرب مدينة الرقة».

الى ذلك قتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه مسلحو «جبهة النصرة» ضد أحد مواقعهم في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «شنتّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) هجوما ضد موقع لقوات النظام في منطقة حلفايا في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح» التي حددها الاتفاق الروسي- التركي في محافظة إدلب ومحيطها.وأوضح أن الهجوم الذي تخلله اشتباكات أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قبل أن تنسحب «النصرة» التي قتل أيضاً اثنان من عناصرها. ويأتي الهجوم غداة مقتل 23 عنصراً من فصيل جيش العزة المعارض في هجوم شنته قوات النظام ضد أحد مواقعه في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.

