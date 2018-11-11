عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: مدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عمل المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى نهاية هذا العام بدلاً من نهاية نوفمبر الحالي على أن يتسلم غير بيدرسِن منصبه الجديد في الأول من يناير القادم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيحضر دي ميستورا قمة للأطراف الضامنة الثلاثة باسطنبول في ديسمبر القادم، بحسب المصادر التي رجحت أن يشارك فيها أيضاً غير بيدرسِن للوقوف على آخر التطورات عن كثب. وتضغط الدول الغربية على الأمين العام للأمم المتحدة كي يفي بتهديداته وأن تتنحى الأمم المتحدة جانباً وتترك الملف السوري بكامل تعقيداته لروسيا إذا لم تنفذ ما ورد في اتفاق سوتشي حول تشكيل لجنة الدستور. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال دي ميستورا إن الانتهاء من العملية الدستورية في سوريا سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار. كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية تنوي أن تدخل بثقلها في إعادة الإعمار بدلاً من أن يصبح السوريون لاجئين بأراضيها.

