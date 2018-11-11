محلية

أثبت الكويت جدارته في القسم الأول من الدوري الممتاز حيث أنهاه في الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر السالمية. وعكس تفوق الكويت في الترتيب أفضليته الفنية والبدنية على بقية الفرق في القسم الاول، كما برهن السالمية من خلال النتائج والأداء على أنه فريق جدير بالمنافسة على اللقب.

وقدم العربي (الثالث بـ 17 نقطة) وكاظمة (الرابع بـ 16 نقطة) مستويات مميزة فرغم أن الأخضر يلعب الموسم الحالي من دون أي محترفين ومن دون تعاقدات محلية جديدة الا أنه استطاع أن يقدم مباريات جيدة وأن يتقدم في الترتيب، فيما قدم السالمية مباريات كبيرة وكان يستحق مركزا أفضل لولا ضعفه الهجومي وعدم قدرته على تحويل سيطرته وتفوقه الى أهداف.

من جهته تراجع القادسية كثيرا في القسم الاول حيث أنهاه في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الشباب لم تقم الأول من أمس بسبب الأمطار. وبدأ القادسية الموسم بداية قوية حيث فاز بكأس السوبر على حساب غريمه التقليدي الكويت، كما قدم مستوى رائعا في الدور الاول من البطولة العربية للاندية أمام الزمالك المصري ذهابا وايابا قبل أن يخرج منها بركلات الترجيح.

وبدأ تراجع القادسية مع خصم ثلاث نقاط من رصيده ومنحهم للنصر بقرار من اتحاد الكرة بسبب مشاركة اللاعب رضا هاني مع الاصفر دون وضع علامة «صح» امام اسمه في قائمة المباراة. وبعد فوز الاصفر في المباراة 3-0 اعتبره الاتحاد خاسرا بنتيجة 3-0، الامر الذي أثر على ترتيب الفريق وعلى روحه المعنوية.

ولم يظهر النصر بمستواه المعهود الذي اعتاد الظهور به في الموسمين الماضيين حيث أنهى القسم الاول في المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما قدمت فرق التضامن والشباب والفحيحيل مستويات متقاربة ظهر من خلالها عدم قدرتها على منافسة الأندية الكبيرة في دوري الاضواء حيث جاء التضامن سابعا بثمان نقاط والشباب ثامنا بخمس نقاط والفحيحيل تاسعا بأربع نقاط.

وكان تراجع الجهراء الملحوظ من أبرز ظواهر القسم الاول حيث اكتفى النادي بالمركز الاخير برصيد نقطتين ولم يحقق أي فوز في مبارياته التسع في القسم الاول، الامرالذي أثار استياء منتسبي النادي ومشجعيه لعدم رضاهم عن هذا المركز ولا عن الاداء الذي قدمه الفريق في القسم الاول.

