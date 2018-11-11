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قرر اتحاد الكرة تأجيل تدريبات الأزرق التي كان مقرراً اقامتها مساء امس على ستاد نادي الكويت بسبب الأمطار، على أن تقام التدريبات في 05:00 مساء اليوم على الملعب ذاته حال استقرت الظروف الجوية.

ويستعد الأزرق لمواجهتي البحرين وسورية، الوديتين يومي 15 و20 نوفمبر الحالي. ويقود تدريبات الأزرق في حال اقامتها اليوم الكرواتي د. روميو يوزاك مدرب المنتخب الذي استدعى 27 لاعبا لفترة التجمع الحالية هم: خالد الرشيدي، وحميد القلاف، وسليمان عبدالغفور، عامر المعتوق، ومساعد طراد، وخالد ابراهيم، وفهد حمود، وفهد الهاجري، وضاري سعيد، ومحمد فريح، وغازي القهيدي، فهد العنزي، وشريدة الشريدة، وسلطان العنزي، وحمد حربي، وفهد الأنصاري، وأحمد الظفيري، وطلال فاضل، ومشاري العازمي، وعبد الله ماوي، وعمر الحبيتر، وعلي خلف، يعقوب الطراروة، وبدر المطوع وفيصل زايد، وحسين الموسوي، ويوسف ناصر.

ومن المنتظر أن ينتظم الأزرق في معسكر داخلي بعد تدريبات اليوم استعدادا للقاءين الوديين في ظل رغبة الجهازين الاداري والفني في تجميع اللاعبين من اجل مزيد من التركيز.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن تعليق جميع انشطته ومسابقاته على مستوى السن العام والمراحل السنية حتى اشعار آخر بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد حرصاً على سلامة اللاعبين واللجان المنظمة.

