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يغادر وفد الأزرق الأولمبي في 07:30 مساء اليوم الى دبي، للمشاركة في دورة ودية رباعية خلال الفترة من 12 الى 20 نوفمبر الحالي الى جانب منتخبات الامارات واليابان وأوزبكستان، ويترأس الوفد أحمد عجب نائب رئيس اللجنة الفنية. واختار مدرب الكرواتي راجكو ماجيك مدرب الازرق الاولمبي 30 لاعبا، للمشاركة في الدورة هم: براك العنزي، سعود الحوشان، عبد الرحمن المجدلي، سلطان خلف، جاسم عتيق، مشعل اديلم، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، حمد السعيد، علي عبد الرسول، ناصر سالم، أحمد الصراف، أحمد اسماعيل، فهد عايض، فواز عايض محمد الهويدي، مبارك الفنيني، بدر طارق، مشعل فواز، عبد الرحمن وادي، علي جمال، هادي الحربي، شبيب الخالدي، عبد المحسن العجمي، عبد الله الشرهان، مشعل خالد، يوسف المسليم، عيد الرشيدي، عبد العزيز مروي وفواز مبيليش. ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في تايلند يناير 2020، بالاضافة الى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقع الازرق الى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.

