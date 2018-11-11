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فاز اليرموك على الساحل 2-1 خلال لقائهما مساء الاول من امس على ستاد عبد الله الخليفة في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى. وبهذه النتيجة رفع اليرموك رصيده الى 19 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الساحل عند 13 نقطة ليبقى في المركز الثاني بينما تاجلت مباراة الصليبخات وخيطان الى أجل غير مسمى لتعذر اقامتها الاول من امس على ستاد نادي الكويت بسبب الامطار. ووفق الوضع الحالي يأتي برقان في المركز الثالث برصيد 12 نقطة يليه الصليبخات في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط ثم خيطان في المركز الاخير بنقطتين.

