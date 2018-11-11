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أضاف منتخب الرماية اول من امس ميدالتين جديدتين الى رصيده واحدة فضية وأخرى برونزية في منافسات البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة وال 11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء، التي تستضيفها الكويت، رافعا رصيده الى ست ميداليات.

وجاءت الميدالية الفضية بعد فوز الرامية سارة الحوال بالمركز الثاني في مسابقة التراب لفئة فردي السيدات خلف الرامية الصينية وانغ جينغ التي توجت بالميدالية الذهبية فيما حصلت الصينية زهانغ اكسينتيو على الميدالية البرونزية.

واحرز منتخب الكويت المكون من الراميات سارة الحوال وشهد الحوال وسمية الجحيل الميدالية البرونزية في مسابقة تراب للفرق التي توج بذهبيتها الفريق الصيني فيما حصل المنتخب الكازاخستاني على فضيتها.

وأسفرت باقي المسابقات عن فوز منتخب الصين بالمركز الأول في مسابقة رماية تراب لفئة الفرق للناشئات امام منتخب كازاخستان الذي حل ثانيا كما توجت الصين بالمركزين الأول والثاني في فئة الفردي فيما نالت كازاخستان المركز الثالث.

وحقق رماة الصين المركزين الأول والثاني في مسابقة المسدس 10 متر لفئة المختلط للعمومي فيما حل فريق تايوان في المركز الثالث.

وتمكن المنتخب الهندي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 10 متر لفئة فردي الناشئين بينما ذهب المركزين الثاني والثالث للصين.

