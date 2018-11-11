محلية

أجد نفسي مضطرا ان اوجه خطابي الرياضي لوزير الاعلام والشباب شخصيا حتى لا نقع في المحظور ونبدأ السير باتجاه رفع الايقاف من غير مخالفات قانونية «واضحة» حيث علمنا الآتي:

1 - بداية اصلاح الرياضة ورفع الايقاف يجب ان يكون من «اقرار النظام الاساسي» لهذه الاندية حيث ان الجمعية العمومية هي التي يجب ان تقر هذا النظام في أول الامر.

2 - شيء طيب ان نأخذ رأي اللجنة الاولمبية الدولية في فحوى مواد هذا النظام لكي لا نخالفه بطريقة مباشرة او غير مباشرة، كجهة استرشادية متقدمه.

3 - وشيء طيب ان تكون للحكومة (هيئة الرياضة) رأي تناقشه مع اللجنة الاولمبية الدولية وتسمع وجهة نظرها في هذا النظام، كجهة استرشادية أيضا.

4 - ولكن ليس من حق الاثنين (اللجنة الاولمبية الدولية أو هيئة الرياضة) اجبار الاندية لتطبيق هذا النظام الاسترشادي من غير رأي الجمعية العمومية لكل ناد.

5 - وليس من حق مجلس ادارة هيئة الرياضة المصادقة على هذا النظام ونشره بالجريدة الرسمية من غير مصادقة الجمعيات العمومية على هذا النظام، ولا اعتقد ان الجريدة الرسمية وهي جهة حكومية سوف تقبل ان تنشر نظاماً استرشادياً بدلا من نظام قانوني تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية لهذه الاندية ومجلس ادارة هيئة الرياضة.

6 - يقال ان هناك لجنة تم تشكيلها من سته اندية لتمثل جميع الاندية الاخرى ( 14 15 ناديا ) لاقرار هذا النظام، فهل يعني ذلك ان الجمعية العمومية لهذه الاندية ليس لها راي في النظام. اعتقد ان من وافق على هذا الامر قليل خبرة ودبرة!

7 - نتمنى ان نرى قرارا عقلانيا في هذا الموضوع حتى لا تستمر الاحتجاجات من قبل أعضاء بعض الجمعيات العمومية في الاندية الرياضية بأنكم سلبتم حقهم الشرعي الذي تدعمه المنظمات الرياضية الدولية عند اقرار نظامهم الاساسي الجديد.

8 - بالتأكيد ستأتي مواد تشرح كيف يمكن للجمعية العمومية ان تغير بعض مواد نظامها الاساسي... فهل سنتدخل في نظامهم في بداية الامر ومن ثم لا نتدخل وتكون حقاً مطلقاً للجمعية العمومية ؟

9 - شخصيا... أنا ضد أي نظام أساسي موحد! فلماذا لا تختلف نظم الاندية الرياضية عن بعض بما لا يخالف المواثيق الاولمبية.

أتمنى من سعادة وزير الشباب التأكد مما طرحته من باب انهاء الايقاف الرياضي بالسرعة الممكنة لتحرير اللاعبين الكويتيين من الايقاف المجحف بحقهم منذ ثلاث سنوات... وحتى لا ندخل المحاكم مرة اخرى مستقبلا....( ففي العجلة الندامة ) والله من وراء القصد.

