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يلتقي اليوم القادسية بطل الدوري مع الكويت بطل الكأس في 08:00 مساء على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة في لقاء بطولة كأس السوبر لكرة السلة الذي يعتبر انطلاق الموسم الجديد للعبة، كما يلعب اليوم ايضا الكويت مع كاظمة في 06:00 ضمن «سوبر» فئة الناشئين.

وينظم الاتحاد مباراة كأس السوبر لفئة الناشئين لاول مرة في تاريخه في الوقت الذي تعتبر النسخه الحالية هي الثالثه لفئة السن العام بعد بطولتي 2012 التي فاز بها الكويت على القادسية 84-82 و2017 التي فاز بها الكويت ايضاً على حساب كاظمة 66-61

وكان الاتحاد عانى خلال الفترة الحالية من تأخير كبير لانطلاق الموسم الرياضي بسبب عدم جاهزية بعض صالات الاندية من جانب واعتذار بعض الاندية بسبب انشغال صالاتها بتدريبات الفرق من جانب الاخر مما تسبب في تأخر انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الابيض الى احتكار البطولة في خزائنه عبر الفوز بالنسخه الثالثة على التوالي في الوقت الذي يريد الاصفر كسر هذا الاحتكار والتتويج باللقب.

