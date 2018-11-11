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أكد صلاح العوفان ممثل مكتب الشهيد، استعداد المكتب لانجاح بطولة شهداء الكويت للميني قول، مضيفا انه سيتم تخصيص جوائز لكل المشاركين.

وكان مسؤولو مكتب الشهيد الذين مثلهم صلاح العوفان وجديع المطيري عقدوا اول اجتماع مع قيادات ادارة التربية البدنية بوزارة التربية الذين مثلهم الموجه الفني العام وليد عايش والموجهة الاولى بمنطقة حولي د. استقلال الرقم وموجهي التربية البدنية بالمناطق التعليمية والمنسق العام للبطولة حسن الخواجه صاحب فكرة الميني قول.

وطالب العوفان بتعميم البطولة على كل مناطق الكويت والمدارس المختلفة وتوسيع المشاركة لاحياء ذكرى شهداء الكويت الابرار الذين ضحوا بحياتهم من اجل الكويت الغالية.

بدوره شكر وليد عايش مكتب الشهيد على رعايته للبطولة التي تحمل اسم الشهداء واضاف ان هناك تصفيات للمناطق التعليمية وكل منطقة تضع جدولها بحيث يصعد فريقان للجولة الاخيرة وان هناك برنامج للمهرجان الختامي للبطولة سوف يشمل العديد من المفاجآت.

واضاف ان البطولة تأتي ضمن خطة التوجيه الفني والزامية لكل المدارس والتعليم الخاص. من ناحيتها شكرت استقلال الرقم مكتب الشهيد على رعاية البطولة، مضيفة ان منطقة حولي تبنت البطولة الاولى ضمن مدارسها ثم فتحت المجال في البطولة الثانية لجميع المناطق التعليمية حيث حققت نجاحا كبيرا، وتمنت ان تحقق البطولة الثالثة النجاح المنشود والآمال المعلقة عليها.

وتحدث جديع المطيري من فريق مكتب الشهيد فاكد الاستعدادات لتوزيع الملابس الخاصة بالبطولة والشعار وانه سيكون هناك احتفالية خاصة للفريق الفائز بعد العيد الوطني. واضاف ان المهرجان الختامي للبطولة سوف يحضره وزير الديوان الاميري ووزير التربية في صالة الشهيد باتحاد كرة اليد.

اما المنسق العام لبطولة الشهداء حسن الخواجه فأكد سعادة الجميع برعاية مكتب الشهيد للبطولة، مضيفا: «نسعى للتوسع بالبطولة الى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونشر لعبة الميني قول في كل مكان، وشكر مسؤولي مكتب الشهيد ووزارة التربية على جهودهم والاصرار على انجاح البطولة وتخليد ذكرى الشهداء».

